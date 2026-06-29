Confirman primer caso de gusano barrenador en humanos en Coahuila

Tras la confirmación, la Secretaría de Salud activó el protocolo de vigilancia epidemiológica, que incluyó la búsqueda intencionada de posibles contagios

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó el primer caso de miasis por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en un ser humano registrado en la entidad. Se trata de un hombre de 84 años, originario de Saltillo, quien permanece estable y recibe atención médica especializada.

De acuerdo con la dependencia estatal, el paciente es médico veterinario, actividad que representa un factor de riesgo por la exposición frecuente a animales. El adulto mayor acudió a recibir atención tras presentar una herida con presencia de larvas, además de dolor y enrojecimiento en la zona afectada.

Tras la confirmación del caso, la Secretaría de Salud activó el protocolo de vigilancia epidemiológica, que incluyó la búsqueda intencionada de posibles contagios en el entorno del paciente, así como acciones de control sanitario y fumigación preventiva en las inmediaciones de su domicilio.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han detectado nuevos casos relacionados con este evento.

La dependencia precisó que mantiene vigilancia epidemiológica permanente en las ocho Jurisdicciones Sanitarias del estado e hizo un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas, especialmente al acudir a zonas donde exista presencia del gusano barrenador del ganado.

Entre las recomendaciones se encuentran mantener limpias y cubiertas las heridas, utilizar ropa que reduzca la exposición de la piel, aplicar repelente contra insectos y evitar el contacto con ganado en áreas de riesgo.

Asimismo, pidió a propietarios de perros y gatos revisar periódicamente a sus mascotas para detectar heridas o la presencia de larvas, mantener cualquier lesión limpia y protegida de las moscas, especialmente después de cirugías o traumatismos, y evitar que los animales permanezcan cerca de ganado en zonas donde se haya detectado el insecto.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y atención médica, e invitó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.