Confirman muerte tras explosión en fraccionamiento San Alberto

Una explosión por acumulación de gas en el fraccionamiento San Alberto dejó como saldo a tres personas lesionadas: dos trabajadores y la dueña del inmueble

Una explosión registrada durante la mañana de este miércoles en el fraccionamiento residencial San Alberto, en Saltillo, dejó como saldo a tres personas lesionadas, entre ellas dos trabajadores que se encontraban realizando labores en el domicilio y la propietaria del inmueble.

El incidente habría ocurrido debido a una acumulación de gas que, al entrar en contacto con una chispa, provocó un flamazo y una fuerte onda expansiva que se percibió en viviendas cercanas.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los trabajadores presentó quemaduras de primero, segundo y tercer grado, por lo que recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja.

Los dos trabajadores fueron trasladados a instalaciones del IMSS para continuar con su valoración médica, mientras que la dueña de la vivienda fue llevada a un hospital Muguerza para recibir atención.

Elementos de emergencia acudieron al sector para atender a los afectados y revisar las condiciones del domicilio después de la explosión.

Vecinos señalaron que el estruendo y la onda expansiva fueron perceptibles en varias casas de la zona, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se originó la acumulación de gas.

Una explosión registrada durante la mañana de este miércoles en el fraccionamiento residencial San Alberto, en Saltillo, dejó como saldo a tres personas lesionadas, entre ellas dos trabajadores que se encontraban realizando labores en el domicilio y la propietaria del inmueble.

El incidente habría ocurrido debido a una acumulación de gas que, al entrar en contacto con una chispa, provocó un flamazo y una fuerte onda expansiva que se percibió en viviendas cercanas.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los trabajadores presentó quemaduras de primero, segundo y tercer grado, por lo que recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja.

Los dos trabajadores fueron trasladados a instalaciones del IMSS para continuar con su valoración médica, mientras que la dueña de la vivienda fue llevada a un hospital Muguerza para recibir atención.

Elementos de emergencia acudieron al sector para atender a los afectados y revisar las condiciones del domicilio después de la explosión.

Vecinos señalaron que el estruendo y la onda expansiva fueron perceptibles en varias casas de la zona, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se originó la acumulación de gas.

Confirman fallecimiento tras explosión

José Guadalupe González, de 66 años, perdió la vida luego de permanecer hospitalizado tras la explosión registrada en una vivienda del fraccionamiento San Alberto, en Saltillo.

El hombre era habitante del domicilio donde se realizaba el servicio de suministro de gas y, debido a las graves quemaduras que sufrió, fue trasladado a un hospital privado, donde finalmente falleció. La muerte fue confirmada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

En el mismo accidente resultó lesionado el ayudante del trabajador de la pipa de gas, quien fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión habría ocurrido durante el suministro del combustible, por lo que las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones correspondientes cómo se originó la acumulación de gas y qué circunstancias provocaron el flamazo.

El caso genera preocupación debido a que hace apenas unas semanas se registró un accidente similar en la colonia Balcones de Morelos, donde el operador de otra pipa sufrió graves quemaduras y murió seis días después a consecuencia de las lesiones.

Lo que resulta aún más alarmante, de acuerdo con la información proporcionada, es que ambos hechos estarían relacionados con la misma compañía de gas que opera en Saltillo, situación que podría generar cuestionamientos sobre las medidas de seguridad y los protocolos que se aplican durante este tipo de servicios.