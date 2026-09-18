Confirman dos detenidos por muerte de comerciante en Viesca

El fiscal explicó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se trata de una situación de carácter personal entre integrantes de una familia

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó avances en la investigación por la muerte de Gerardo Ramírez López, comerciante de 47 años, cuyo cuerpo fue localizado este miércoles en una brecha cercana al ejido Emiliano Zapata, en Viesca, después de cuatro días de búsqueda.

El fiscal estatal, Federico Fernández Montañez, informó que ya hay 2 personas detenidas relacionadas con este hecho, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de cada involucrado.

El fiscal explicó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se trata de una situación de carácter personal entre integrantes de una familia.

Gerardo había sido reportado como desaparecido desde el pasado 12 de septiembre, luego de que sus familiares señalaran que fue sacado de su domicilio en el ejido Gabino Vázquez, donde tenía una tienda de abarrotes.

Su cuerpo fue localizado días después y trasladado al Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes y establecer oficialmente la causa de muerte.

Federico Fernández Montañez señaló que la investigación continúa abierta y que las autoridades trabajan para esclarecer por completo el caso.

Reiteró que, independientemente de que se trate de un conflicto de carácter personal, se aplicará todo el peso de la ley contra quien resulte responsable de la muerte del comerciante, por lo que las autoridades mantienen las indagatorias para determinar cómo ocurrieron los hechos y la participación de las personas detenidas.