Confirman autoridades municipales quiebre de Ruta 2A en Saltillo

Ruta Roma cubrirá parte del recorrido en el sector poniente, mientras que se mantienen negociaciones con otras rutas para absorber trayectos

Autoridades municipales confirmaron que la Ruta 2A dejó de operar en Saltillo debido a la baja demanda de usuarios, lo que hizo financieramente inviable su permanencia en el sistema de transporte urbano.

De acuerdo con información del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), la ruta contaba con 14 unidades en operación y registraba un aforo aproximado de 2 mil usuarios por semana, lo que equivale a poco más de 286 pasajeros diarios, cifra insuficiente para cubrir costos operativos.

El titular del IMMUS, Víctor de la Rosa, explicó que los concesionarios ya no tenían capacidad para sostener la operación y que durante el fin de semana decidieron retirarse del servicio. La Ruta 2A era una de las más largas de la ciudad, ya que conectaba de oriente a poniente con punto alto en el Centro, lo que implicaba mayores costos de combustible, mantenimiento y personal.

Ruta Roma cubrirá parte del recorrido en oriente y poniente

Ante el retiro, el municipio inició un proceso de reconfiguración para evitar afectaciones a los usuarios, particularmente en las zonas del oriente y poniente. Como parte de la estrategia, la Ruta Roma cubrirá parte del recorrido en el sector poniente, mientras que se mantienen negociaciones con otras rutas cercanas para absorber el resto de los trayectos.

Autoridades municipales señalaron que el rediseño busca evitar que más rutas lleguen a una situación similar, ya que existen otros casos en riesgo por baja demanda y altos costos de operación. Indicaron que el ajuste forma parte del proceso de reestructuración del transporte público que se implementará este año en la ciudad.

Con la salida de la 2A, actualmente permanecen 20 rutas activas en Saltillo, mientras el municipio trabaja en garantizar continuidad del servicio y reducir el impacto para los usuarios habituales.