Confirman ausencia de visitantes mundialistas en Saltillo

El sector hotelero de Saltillo confirmó que no recibió turistas internacionales por los partidos del Mundial en Monterrey, pese a las expectativas de la FIFA

Pese a las expectativas generadas por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ningún visitante que viajó a México para asistir a los partidos disputados en Monterrey se hospedó en hoteles de Saltillo, aseguró el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez.

El empresario señaló que el sector esperaba recibir parte de la demanda de hospedaje derivada de la cercanía con la sede mundialista; sin embargo, el flujo de turistas internacionales nunca se concretó.

“Nos quedamos así, como los chinitos… porque no llegó nadie. No llegó nadie porque Monterrey no se llenó; México tampoco se llenó y Guadalajara no se llenó”, afirmó.

Dávila Rodríguez explicó que la propia FIFA había anticipado una ocupación hotelera extraordinaria en las ciudades sede e incluso en destinos cercanos como Saltillo y Parras, escenario que finalmente no ocurrió.

“La FIFA nos dijo que se iba a llenar todo, que íbamos a tener un súper lleno y que todos los hoteles de la región íbamos a salir salpicados, hasta Parras se preparó. No llegó absolutamente nada”, expresó.

Consideró que uno de los factores que influyó fue el incremento en las tarifas de hoteles y aerolíneas durante el Mundial, además de las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos para algunas ciudades mexicanas, aunque reconoció que los aficionados que ya tenían planeado asistir normalmente mantienen sus viajes.

Indicó que también influyó que muchos aficionados redujeran el tiempo de estancia y viajaran únicamente para asistir al partido correspondiente, sin prolongar sus vacaciones en otros destinos del país.

El dirigente hotelero comentó que, aunque algunos visitantes extranjeros llegaron a Saltillo, principalmente colombianos y brasileños durante el Festival Internacional de las Artes (FINA), su presencia fue limitada y no representó el impacto económico que esperaba el sector.

“Vinieron unos colombianos y unos brasileños al FINA, pero así que se quedaran y estuvieran con nosotros más tiempo, no. Habrán sido unas 200 o 300 personas”, indicó.

Dávila Rodríguez reconoció que el municipio realizó preparativos para aprovechar el Mundial, con mejoras en infraestructura, señalización y movilidad; sin embargo, la afluencia de turistas internacionales no se reflejó en la ocupación hotelera.

A pesar de ello, precisó que los hoteles de Saltillo mantienen una ocupación promedio cercana al 60 por ciento, impulsada principalmente por el turismo nacional y los viajes familiares propios del periodo vacacional, aunque reiteró que el sector esperaba un beneficio mucho mayor por la celebración de la Copa del Mundo en la región noreste del país.