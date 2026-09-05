Confirma tribunal que Antonio Flores no volverá al Congreso

Avaló el Tribunal Electoral de Coahuila la sentencia de la Sala Regional Monterrey que impide al diputado Antonio Flores regresar a su curul

El Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza avaló la sentencia emitida recientemente por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezada por el magistrado Sergio Díaz Rendón, mediante la cual se determinó que el diputado Antonio Flores no puede regresar a ocupar su curul en el Congreso del Estado.

La determinación fue dada a conocer durante la sesión celebrada este viernes por el Tribunal Electoral de Coahuila, encabezada por la presidenta Carla Verónica Félix, en la que se estableció que el Congreso del Estado deberá atender lo resuelto por la Sala Regional Monterrey, derivado de los procedimientos iniciados contra Flores por sus constantes inasistencias injustificadas a las sesiones legislativas.

Con esta resolución, se mantiene la incorporación del diputado suplente Fernando Rodríguez, quien deberá continuar participando en las labores legislativas del Congreso del Estado durante el periodo restante de la actual legislatura, hasta el mes de diciembre.

De esta manera, se descarta el regreso de Antonio Flores a su curul durante la actual Legislatura, luego de que la Sala Regional Monterrey determinara que deberá mantenerse la sustitución derivada de las sanciones impuestas por sus faltas injustificadas.