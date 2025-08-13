Confirma Profeco que sí habrá feria de regreso a clases

Este evento ofrecía orientación, promociones y vigilancia de precios en útiles escolares, uniformes y servicios educativos, siendo de gran apoyo para familias

A pocos días del arranque del ciclo escolar 2025-2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) no ha reactivado la tradicional Feria del Regreso a Clases en una sede centralizada, como se hacía en años anteriores.

Este evento ofrecía orientación, promociones y vigilancia de precios en útiles escolares, uniformes y servicios educativos, siendo de gran apoyo para las familias.

Desde hace algunos años, dicho operativo dejó de realizarse sin una explicación clara. La información fue confirmada por el propio delegado de PROFECO en Coahuila, Galio Vega, quien se ha caracterizado por limitar sus apariciones públicas a redes sociales, sin presencia directa ante medios de comunicación o en campo durante estas fechas clave.

En lugar del formato tradicional, este año la dependencia promueve una campaña en la que los negocios participantes colocarán un cartel que los identifica como parte de la Feria del Regreso a Clases, a realizarse del 15 al 31 de agosto.

No obstante, cada comercio operará de manera independiente en su propio local, lo que elimina la ventaja de tener un espacio centralizado para comparar precios y servicios.