Confirma Manolo Jiménez asistencia al informe en Parras

El alcalde de Parras de la Fuente, Coahuila, Fernando Orozco, confirmó que el próximo 11 de diciembre se llevará a cabo el informe anual de actividades en la cabecera municipal del Pueblo Mágico.

Durante el evento se presentará un resumen del trabajo realizado a lo largo del último año, periodo en el que destacó la ejecución de obra pública tanto en colonias como en ejidos.

Orozco señaló que su administración logró impulsar diversos proyectos de infraestructura que han mejorado las condiciones de vida de los habitantes.

Asimismo, destacó la llegada de importantes empresas que se instalaron en el municipio y generaron nuevas fuentes de empleo para los parrenses, contribuyendo así al dinamismo económico de la región.

Para este informe, el invitado principal será el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien —de acuerdo con el edil— ha brindado un apoyo considerable al municipio.

Su presencia refuerza la coordinación entre el gobierno estatal y el ayuntamiento, con miras a continuar fortaleciendo el desarrollo de Parras de la Fuente.