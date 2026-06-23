Confirma Harrison Barnes cuarta plaza para Saltillo

Señaló que el entusiasmo por el deporte ha sido evidente y comentó que incluso ha percibido un crecimiento en el número de seguidores del equipo texano.

Durante su reciente visita a la capital coahuilense, el jugador de la NBA Harrison Barnes confirmó que este mismo año se concretará la construcción o rehabilitación de una cuarta plaza en Saltillo con el respaldo de su programa de apoyo comunitario.

El anuncio se dio luego de la entrega de dos nuevos espacios públicos restaurados con recursos aportados por el basquetbolista y puestos a disposición de las familias saltillenses.

El deportista, quien recientemente disputó la final de la NBA con los San Antonio Spurs, destacó la respuesta positiva que ha encontrado en la ciudad desde que inició su colaboración con Saltillo.

Barnes señaló que el entusiasmo de la comunidad por el deporte ha sido evidente y comentó que incluso ha percibido un crecimiento en el número de seguidores del equipo texano entre los habitantes de la región.

Antes de concluir su estancia en la ciudad, el jugador sostuvo un encuentro con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, con quien dialogó sobre la continuidad de los proyectos de mejoramiento de espacios recreativos.

Como resultado de estas conversaciones, se confirmó la llegada de una cuarta plaza que buscará fortalecer la convivencia familiar, la práctica deportiva y la recuperación de áreas públicas en beneficio de la población.