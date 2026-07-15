Confirma Fiscalía muerte del feminicida de Diana Marina

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que Fernando “N” fue hallado sin vida dentro de su domicilio

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El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó este martes la muerte de Fernando “N”, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Diana Marina, ocurrido el pasado 6 de julio en un domicilio de la colonia Santa Bárbara, en Saltillo.

Durante una gira de trabajo por Monclova, el fiscal informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el fallecimiento del hombre y, de acuerdo con la información preliminar compartida por esa autoridad, la principal línea de investigación apunta a que el mismo se hizo daño.

Fernández Montañez precisó que la información aún es preliminar, por lo que las carpetas de investigación continúan abiertas y se mantendrá la coordinación con la Fiscalía del Estado de México para dar seguimiento a las diligencias y esclarecer por completo las circunstancias del fallecimiento.

“Quiero decirles que por ahí circularon algunas versiones. Yo les quiero comentar que he estado en comunicación con la Fiscalía del Estado de México, de manera personal, siguiendo las líneas de investigación, las cuales están abiertas”, declaró el fiscal.

Fernando “N” era investigado por el feminicidio de Diana Marina, quien fue localizada sin vida el pasado 6 de julio en una vivienda de la colonia Santa Bárbara, en Saltillo. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Coahuila, la mujer habría sido privada de la vida por asfixia con una cadena.

Las autoridades señalaron que continuarán en espera de la información oficial que emita la Fiscalía del Estado de México para integrar los resultados de las investigaciones y determinar las circunstancias definitivas en torno al fallecimiento del presunto feminicida.