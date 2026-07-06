Confirma Fiscalía de NL arresto de exalcaldesa Tania Flores

La exalcaldesa cuenta con denuncias ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción de Coahuila por irregularidades durante su administración

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, en atención a una solicitud de colaboración formulada por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila.

En un comunicado, la Fiscalía nuevoleonesa informó que dicha detención se cumplimentó este sábado 4 de julio de 2026, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, derivada de una carpeta de investigación iniciada por el delito de peculado, en su modalidad de disposición de bienes muebles por cuantía mayor.

“La diligencia se llevó a cabo con estricto apego a las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y con pleno respeto a los derechos humanos y al debido proceso. “La imputada fue puesta de inmediato a disposicion del juez de control, mismo que celebró la audiencia inicial, formulándose la imputación y solicitando la defensa e imputada la duplicidad del término constitucional, continuando la audiencia de vinculación el próximo día 9 de julio, fijándose como media cautelar, la presión preventiva justificada”, señala el comunicado.

PT califica detención de exalcaldesa de Múzquiz como ilegal

El diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, denunció que la detención es ilegal, pues Flores Guerra cuenta con amparos en Nuevo León y Coahuila.

La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila será la encargada de conducir el proceso penal correspondiente.

Capturan a exalcaldesa Tania Flores por corrupción en Nuevo León

Derivado de denuncias interpuestas por presuntos actos de corrupción y peculado, entre otros delitos, este sábado por la tarde fue detenida en San Pedro, Nuevo León, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.