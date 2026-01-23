Confirma el PRI ‘destapes’ de aspirantes a diputados

El diputado federal panista, Marcelo Torres Cofiño dijo que desconoce si el PAN irá en alianza con el PRI para esta elección de diputados locales

Aunque será hasta marzo que el PRI de Coahuila lance su convocatoria para los precandidatos a diputados locales en el proceso electoral de este año, el dirigente de este partido, Carlos Robles Lostanau, dijo que ya algunos aspirantes están dándose a conocer.

“Lo que han leído en la prensa hoy es lo correcto, es el rumbo en que vamos se habla de Lalo Medrano, presidente del partido, se habla de Luz Elena, se habla de Álvaro, se habla de Chema Morales, Marimar Arroyo, en fin, ustedes lo han leído ya”, dijo Robles Lostanau respecto a los personajes que empiezan a sonar como posibles candidatos.

No obstante, dijo que no se descarta que haya sorpresas en las nominaciones para la elección en la que se renovará a los representantes legislativos de los 16 distritos de Coahuila. “Siempre hay sorpresas… la vida misma es una sorpresa”.

En diversos medios se ha mencionado a algunos aspirantes priistas, al igual que en Morena, donde se mencionan los nombres de Antonio Attolini, Alberto Hurtado, y Alejandra Salazar.

Por su parte, el diputado federal panista Marcelo Torres Cofiño dijo que desconoce si el PAN irá en alianza con el PRI para esta elección de diputados locales; sin embargo, dijo que su apuesta es por Coahuila más allá de los partidos.

“Queremos que Coahuila siga siendo el estado fuerte, no nada más el estado grande, y como dice nuestro gobernador ‘echados pa’ delante”.

Torres Cofiño dijo que la alianza con el PRI ha dejado resultados importantes, y que es importante la política local, por lo que se deben hacer “trajes a la medida”, de las necesidades de cada municipio y de cada región, de acuerdo con sus necesidades.