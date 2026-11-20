Explicó que la delegación estatal presentará una muestra de los principales atractivos de cada localidad, incluyendo su riqueza cultural y gastronómica

Los Pueblos Mágicos de Coahuila tendrán presencia en el encuentro nacional que se desarrollará en Tampico, Tamaulipas, con el propósito de promover sus atractivos y establecer acuerdos comerciales que contribuyan al crecimiento de sus actividades turísticas.

Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo de Coahuila, confirmó la participación de la entidad en este evento, donde se reunirán representantes de destinos turísticos para intercambiar experiencias, impulsar su difusión y generar oportunidades de colaboración.

Explicó que la delegación estatal presentará una muestra de los principales atractivos de cada localidad, incluyendo su riqueza cultural, gastronómica y las opciones que ofrecen a quienes buscan conocer los destinos coahuilenses.

La funcionaria destacó que la asistencia no estará enfocada únicamente en exhibir la oferta turística, sino también en aprovechar los encuentros empresariales programados para establecer contactos, concretar acuerdos y ampliar los canales de comercialización.

Promoción y oportunidades comerciales

Amezcua González recordó que Coahuila obtuvo resultados positivos en la edición anterior, entre ellos la participación de Candela, municipio que consiguió el cuarto lugar nacional, de acuerdo con los resultados que mencionó.

Señaló que para esta nueva edición pretenden fortalecer la presentación de los destinos estatales, mostrando las características que distinguen a cada uno y su potencial para recibir visitantes.

Consideró que estos espacios permiten posicionar a los Pueblos Mágicos ante nuevos mercados, además de facilitar el acercamiento con empresarios, operadores turísticos y otros participantes de la industria.

Agregó que ampliar la promoción nacional puede traducirse en una mayor llegada de visitantes, mejores oportunidades para los prestadores de servicios y crecimiento para los establecimientos comerciales de las comunidades.

La secretaria sostuvo que estos encuentros representan una plataforma para impulsar la actividad turística como una fuente de ingresos y desarrollo económico para las localidades que cuentan con esta denominación.