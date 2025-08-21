Confía Alberto Hurtado en nuevo sistema de Trasporte

El diputado Alberto Hurtado señaló que el nuevo sistema de transporte en Saltillo debe responder a las necesidades reales de los ciudadanos, especialmente en colonias como Evaristo Pérez Arreola y Omega, donde las familias enfrentan grandes dificultades para trasladarse. Destacó que el plan contempla recorridos de norte a sur y de oriente a poniente, lo que podría mejorar la movilidad en sectores donde hoy prácticamente no hay opciones para moverse con facilidad. Hurtado subrayó que su intención no es criticar por criticar, sino acompañar el proceso y hacer observaciones que ayuden a corregir fallas en beneficio de la gente. Explicó que dará seguimiento al proyecto con una visión constructiva y que, además de la movilidad, buscará gestionar recursos adicionales para otros servicios que Saltillo requiere, como el agua. Con ello, dijo, se pretende que el nuevo sistema no quede en un anuncio, sino que se convierta en una verdadera solución para las familias saltillenses.