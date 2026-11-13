Conectará plataforma a universitarios con empresas locales

La herramienta digital vinculará a estudiantes de nivel superior con empresas y facilitará reportes, seguimiento y liberación documental.

Estudiantes universitarios de Saltillo contarán con una plataforma digital para encontrar espacios donde realizar sus prácticas profesionales y servicio social, mediante un esquema de vinculación con empresas de la Región Sureste de Coahuila.

La herramienta fue presentada por la Dirección de Innovación y Gobierno Digital y el Instituto Municipal de la Juventud ante integrantes de Canacintra Coahuila Sureste, durante la reunión mensual del organismo empresarial.

Ricardo Sánchez Arriaga, director de Innovación y Gobierno Digital de Saltillo, explicó que el sistema busca facilitar el contacto entre estudiantes de nivel superior y compañías interesadas en recibirlos, además de simplificar los procedimientos administrativos relacionados con estas actividades académicas.

Gestión administrativa y seguimiento académico

Para las empresas, la plataforma permitirá gestionar los requisitos necesarios para incorporar estudiantes, dar seguimiento individual a sus actividades y elaborar los reportes correspondientes durante el periodo de prácticas profesionales o servicio social.

También contempla herramientas para la emisión de cartas de liberación, con el propósito de facilitar el cumplimiento de los trámites que requieren los alumnos para acreditar estas etapas de su formación.

Vinculación entre universidades y sector productivo

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que el funcionamiento de la plataforma se apoyará en los acuerdos y convenios establecidos con instituciones de educación superior de la región, lo que permitirá fortalecer la vinculación entre universidades y sector productivo.

La presentación se realizó mediante un video explicativo, seguido de una sesión en la que ambos funcionarios atendieron las dudas de los representantes empresariales de Canacintra.

Con este mecanismo, se busca que las empresas cuenten con un procedimiento más organizado para incorporar estudiantes, mientras los universitarios disponen de una alternativa para acercarse al sector laboral y adquirir experiencia relacionada con su preparación profesional.