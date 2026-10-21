Conductores salen de Saltillo para acompañar duelo en Monclova

Se trataba de compañeros del gremio que se reunieron para acompañar a uno de sus integrantes y fundadores, quien atraviesa por un momento difícil

Una larga fila de vehículos sobre la salida de Saltillo rumbo a Ramos Arizpe llamó la atención de automovilistas y usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a especular sobre una posible manifestación de conductores de plataformas digitales y taxistas de la agrupación La Leyenda Familiar Seguridad. Sin embargo, detrás de esta concentración había una razón muy distinta.

Conductores se reúnen para acompañar a un compañero en su duelo

Se trataba de compañeros del gremio que se reunieron para acompañar a uno de sus integrantes y fundadores, quien atraviesa por un momento difícil tras el fallecimiento de su esposa en el municipio de Monclova.

Ante esta lamentable pérdida, los trabajadores del volante decidieron organizarse para viajar juntos y participar en el cortejo fúnebre, como muestra de solidaridad y respaldo hacia su compañero.

De esta manera quedó descartada la versión de una posible protesta, pues la concentración de unidades tenía como único propósito emprender el recorrido hacia Monclova y acompañar a la familia en su duelo.

Un gesto de unión entre conductores que, más allá de compartir una actividad laboral, demostraron estar presentes cuando uno de los suyos enfrenta la pérdida de un ser querido.