Conductores difieren sobre quién tenía luz verde

Los involucrados quedaron a la espera de sus respectivas compañías aseguradoras para tratar de llegar a un convenio sobre el pago de los daños

La falta de acuerdo entre los conductores involucrados en un accidente ocurrido en la lateral del bulevar Fundadores llevó a la intervención de elementos de Tránsito, debido a que ambos aseguraron tener la luz verde del semáforo.

El choque se registró durante la mañana de este jueves en el cruce con la calle Solidaridad, donde participaron un transporte de personal y un automóvil particular.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron sobre la zona de circulación y ocasionaron afectaciones al tránsito mientras se esperaba la llegada de las autoridades para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Elementos de la Policía de Tránsito acudieron al sitio y tomaron conocimiento de las versiones proporcionadas por los conductores, quienes mantuvieron que contaban con el derecho de paso al momento del accidente.

Los agentes realizaron las maniobras necesarias para retirar las unidades de los carriles de circulación y permitir que los vehículos pudieran continuar su recorrido por el sector.

Los involucrados quedaron a la espera de sus respectivas compañías aseguradoras para tratar de llegar a un convenio sobre el pago de los daños.

En caso de no alcanzar un acuerdo, el accidente sería consignado ante el Ministerio Público, que determinará la responsabilidad correspondiente. No se reportaron personas lesionadas.