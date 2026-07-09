Conductora se salva de quedar prensada tras accidente en Arteaga

El operador del tráiler fue detenido por elementos de Tránsito mientras se realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades

Una conductora se llevó un gran susto luego de que su camioneta fue impactada por un tractocamión sobre la carretera federal 57, en el municipio de Arteaga.

La camioneta quedó enganchada a la parte frontal del tráiler y prácticamente prensada contra el camellón central.

El percance ocurrió antes de llegar al libramiento Óscar Flores Tapia, cuando ambos vehículos circulaban con dirección de oriente a poniente, rumbo a Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, ninguna de las partes aceptó la responsabilidad del accidente. Mientras la conductora aseguró que el operador del tráiler le cerró el paso al intentar cambiar de carril, la versión del chofer señala que la mujer intentó ganarle el paso, por lo que serán las autoridades las encargadas de esclarecer cómo ocurrió el choque.

Tras el impacto, parte del tractocamión, perteneciente a la empresa Transportes Dasa, quedó sobre la camioneta, que terminó levantada, enganchada a la pesada unidad y prensada contra el camellón central.

Elementos de Bomberos de Arteaga auxiliaron a la conductora para que pudiera salir del vehículo. Posteriormente recibió los primeros auxilios a bordo de una ambulancia y, de acuerdo con los cuerpos de emergencia, su estado de salud fue reportado como estable.

Para retirar las unidades fue necesaria la intervención de una grúa, debido a que la camioneta permanecía atorada debajo del tractocamión.

El operador del tráiler fue detenido por elementos de Tránsito mientras se realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar quién provocó el aparatoso accidente.