Conductora provoca dos accidentes por 'volantazo' en Saltillo

Autoridades municipales cerraron la vialidad para evitar que otro automovilista resultara perjudicado por los restos de concreto esparcidos por los carriles

Durante las primeras horas de este sábado, una mujer protagonizó un accidente vial y provocó otro sobre el boulevard Fundadores, en el municipio de Saltillo.

Aparentemente, la conductora intentó esquivar un vehículo a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, cuando se impactó contra una viga de concreto para después terminar volcada sobre el carril de baja velocidad.

Minutos más tarde, un hombre que conducía con dirección hacia Arteaga, no logró esquivar la ballena vehicular, por lo que salió proyectado hacia la lateral del boulevard luego de saltar el camellón central.

Testigos de los hechos solicitaron ayuda, por lo que elementos de tránsito municipal acudieron al lugar para cerrar la vialidad y evitar otro accidente.

Pese a lo aparatoso de los accidentes, ninguno resultó lesionado de gravedad. Será el Ministerio Público quien deslinde las responsabilidades de este accidente.