Conductora impacta su auto contra vaca en carretera a Monclova

El accidente se registró durante las primeras horas de ese martes en la circulación de Saltillo con dirección a Monclova, en Ramos Arizpe

Una mujer resultó lesionada la madrugada de este martes tras impactar su vehículo contra una vaca sobre la carretera a Monclova, a la altura del puente El Barril, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando la conductora, identificada como Karina Moncada García, de 42 años, circulaba de Saltillo con dirección a Monclova.

Tras el impacto, la mujer logró descender por su propio pie de la unidad; sin embargo, presentó diversas lesiones, por lo que fue valorada en el lugar por cuerpos de emergencia.

El director de Protección Civil municipal, Francisco Sánchez, informó que la conductora fue trasladada al hospital del ISSSTE, con contusión en muñeca izquierda, rodilla derecha, así como dolor en la zona lumbar y cervical.

Elementos de emergencia atendieron el reporte y aseguraron el área para prevenir riesgos a otros automovilistas, mientras se realizaban las maniobras correspondientes tras el percance.