Conductor vuelca fuera de puente frente a secundaria en Saltillo

El accidente ocurrió sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y quedó captado por cámaras; autoridades detuvieron al automovilista para deslindar responsabilidades

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La mañana de este jueves 7 de mayo se registró un aparatoso accidente sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en la ciudad de Saltillo, a la altura de la Secundaria Técnica Número 41, luego de que un conductor presuntamente en estado de ebriedad realizara una arriesgada maniobra que terminó con su vehículo volcado fuera del puente.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista perdió el control de la unidad tras desplazarse a exceso de velocidad, impactándose contra la barrera de contención para posteriormente salir proyectado varios metros hacia la parte inferior de la vialidad. Testigos señalaron que el conductor intentó incorporarse intempestivamente entre carriles, lo que habría provocado el percance que movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

El accidente quedó registrado por una cámara de vigilancia de la Secundaria Técnica Número 41, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales mostrando el momento exacto en que el vehículo sale del puente y vuelca violentamente. El conductor fue detenido por las autoridades para deslindar responsabilidades, mientras que paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica.

Afortunadamente, a la hora que fue el accidente, aún no empezaban a llegar los a la; por el contrario, esto pudo haber sido un fatal accidente, comentaron maestros y padres de familia.