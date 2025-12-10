Conductor termina volcado en el Libramiento Ramos Arizpe

Protección Civil permaneció en el sitio para asegurar el área y apoyar en las maniobras posteriores con las autoridades correspondientes

Paramédicos de Protección Civil acudieron este lunes al reporte de la volcadura de un automóvil sobre el libramiento Oscar Flores Tapia, luego de que un operador de tráiler alertara al personal de emergencia sobre el accidente mientras circulaba por la zona.

El equipo de emergencia se encontraba de regreso a la estación, tras atender la volcadura de una pipa cisterna, cuando recibió el aviso.

Al llegar al punto, confirmaron que se trataba de un vehículo particular volcado a un costado de la vía.

En el lugar fue valorado un hombre de 39 años, quien no presentó lesiones, y por lo cual no amerito traslado médico.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el control tras la explosión de la llanta trasera derecha del automóvil.

Protección Civil permaneció en el sitio para asegurar el área y apoyar en las maniobras posteriores con las autoridades correspondientes.