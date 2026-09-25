Conductor queda gravemente herido tras incendiar tráiler

La unidad circulaba de Monterrey hacia Saltillo por la autopista de cuota cuando el operador perdió el control al incorporarse hacia la carretera libre

Un conductor resultó gravemente herido luego de que el tráiler que manejaba saliera del camino, volcara y se incendiara cuando circulaba por el sector de Ojo Caliente, en Ramos Arizpe.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, informó que la unidad transitaba de Monterrey hacia Saltillo por la autopista de cuota y, al llegar al denominado caracol de Ojo Caliente para tomar la carretera libre, el operador perdió el control de la dirección.

La maniobra derivó en la salida del camino y volcadura del tráiler, que posteriormente comenzó a incendiarse.

Bomberos controlaron el incendio del tráiler

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para controlar el fuego y apoyar en las labores de atención al conductor.

De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil, el hombre sufrió quemaduras en aproximadamente 90 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Autoridades investigan las causas del accidente

Las autoridades mantienen las labores en la zona para retirar la unidad siniestrada y determinar las condiciones en las que ocurrió el accidente.