Conductor queda grave tras chocar en carretera Saltillo-Monterrey

Después del impacto, el hombre perdió el conocimiento, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia para brindarle atención

Un automovilista resultó gravemente lesionado y perdió el conocimiento después de impactar su vehículo contra la barrera metálica de contención en la carretera libre Saltillo-Monterrey, durante la tarde de este lunes.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 34, en dirección hacia Monterrey, donde fue localizado un automóvil MG3 color blanco, conducido por Óscar Iván Amaya Valdez.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el propio conductor alcanzó a referir que perdió el control de la unidad y posteriormente chocó contra la barrera lateral metálica.

Conductor perdió el conocimiento después del impacto

Después del impacto, el hombre perdió el conocimiento, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia para brindarle atención.

Paramédicos realizaron la valoración inicial y, debido a la gravedad de su condición, determinaron su traslado al Hospital Universitario de Saltillo, donde ingresaría en estado delicado para recibir atención especializada.

Autoridades investigan las causas del accidente

La unidad quedó dañada junto a la barrera de contención, mientras las autoridades realizaron las maniobras necesarias para atender el accidente y determinar las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control.

El percance generó la movilización de los servicios de emergencia sobre este tramo de la carretera Saltillo-Monterrey, mientras se esperaba la intervención de la autoridad competente para tomar conocimiento de los hechos.