Conductor presuntamente ebrio sobrevive a volcadura

De acuerdo con testigos, el vehículo terminó volcado, dejando cuantiosos daños materiales, aunque milagrosamente el conductor logró salir con vida.

Lo que pudo convertirse en una tragedia durante la celebración del Día de las Madres terminó como una dura lección para un joven conductor que sobrevivió a una aparatosa volcadura registrada la noche del 10 de mayo al sur de Saltillo, en los alrededores del parque ecológico El Chapulín.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche, cuando el joven presuntamente conducía un automóvil deportivo negro a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con testigos, el vehículo terminó volcado, dejando cuantiosos daños materiales, aunque milagrosamente el conductor logró salir con vida.

Minutos después del percance, la madre del joven arribó al lugar y, en vez de recibir una felicitación por el Día de las Madres, terminó fundiéndose en un abrazo de alivio con su hijo al verlo vivo.

El hecho dejó una fuerte reflexión sobre las consecuencias de conducir de manera irresponsable y cómo una imprudencia pudo haber marcado de tragedia una fecha tan significativa.