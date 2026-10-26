Conductor pierde el control, aplasta dos coches y escapa a pie

En la colonia Oceanía, una pickup quedó suspendida tras chocar contra dos coches; autoridades hallaron cerveza y droga en la unidad.

Una camioneta Ford pickup terminó sobre dos automóviles y quedó suspendida en el desnivel que divide los carriles del bulevar Jesús Valdés Sánchez, luego de que su conductor perdiera el control durante la noche. El automovilista, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, escapó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, a la altura del panteón Santo Cristo, en la colonia Oceanía. En su trayectoria, la camioneta pasó parcialmente por encima de un Ford Fusion, al que dañó el parabrisas y parte del techo, para después impactarse contra un Seat Toledo.

Tras los impactos, la pickup quedó entre los dos niveles de la vialidad, sostenida parcialmente sobre los vehículos afectados. Pese a la posición en que terminó la unidad, el conductor logró salir y retirarse a pie, sin esperar la llegada de los elementos de seguridad.

Al revisar el vehículo, se encontraron varias botellas de cerveza y un cigarro con aparente marihuana. Estos objetos quedaron en el lugar y podrían ser considerados como parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

En la parte trasera de la camioneta también había varias sillas metálicas con la leyenda de un colegio, un detalle que podría ayudar a establecer la procedencia de la unidad. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y documentar los daños ocasionados.

Las autoridades deberán realizar las investigaciones para identificar y localizar al conductor, además de determinar las causas del percance y las responsabilidades por los daños causados al Ford Fusion y al Seat Toledo. Mientras tanto, la camioneta quedó a disposición de las instancias correspondientes.