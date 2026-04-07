Conductor huye tras provocar destrozos en avenida Francisco Villa

Autoridades correspondientes implementaron un operativo para dar con el responsable, a fin de que responda por los daños ocasionados.

Un conductor protagonizó un fuerte accidente la madrugada del lunes en Matamoros, luego de circular presuntamente a exceso de velocidad y causar daños materiales en la avenida Francisco Villa.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad, un vehículo tipo Jeep, se impactó contra varios automóviles estacionados sobre dicha vialidad, poco antes de llegar a la avenida Roberto Guerra.

¿Qué daños dejó el percance?

El percance no solo dejó vehículos dañados, sino también la caída de postes, lo que generó afectaciones en el suministro eléctrico en ese sector de la ciudad.

¿Qué ocurrió con el conductor tras el impacto?

Tras el impacto, el conductor abandonó la unidad en el lugar y se dio a la fuga, dejando cuantiosos daños materiales.

¿Qué acciones implementaron las autoridades?

Autoridades correspondientes implementaron un operativo para dar con el responsable, a fin de que responda por los daños ocasionados.