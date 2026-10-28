Conductor huye tras choque frontal con auto en Ramos Arizpe

Un joven de 27 años fue trasladado al IMSS tras impactarse de frente contra un autobús cuyo conductor abandonó el lugar.

Un automovilista de 27 años resultó lesionado tras chocar de frente contra un autobús de pasajeros cuyo conductor abandonó el lugar del accidente, durante la mañana de este martes en Ramos Arizpe.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil municipal, informó que el lesionado fue identificado como Luis Ángel Macías Tovar, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y actualmente residente de la Región Sureste de Coahuila.

Tras el impacto, paramédicos de Protección Civil acudieron para valorar al conductor del automóvil compacto, quien presentaba inflamación en el brazo derecho, a la altura del húmero, así como dolor en la cadera derecha, por lo que se sospecha de posibles fracturas.

Durante la revisión también se detectó una lesión en la cabeza, aunque sin sangrado activo al momento de recibir atención prehospitalaria.

Debido a las lesiones, el automovilista fue trasladado en una ambulancia de Protección Civil de Ramos Arizpe a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo código amarillo, correspondiente a una condición que requiere atención médica hospitalaria.

De acuerdo con el reporte de la corporación, el autobús involucrado no transportaba pasajeros al momento de la colisión. Su conductor se retiró del lugar, por lo que no fue posible obtener su versión de los hechos durante la atención inicial.