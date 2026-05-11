Conductor fallece tras caer de puente en bulevar fundadores

El accidente también dejó daños en las barras de contención del puente, por lo que se espera que en las próximas horas inicien las labores de reparación.

La madrugada de este sábado un trágico accidente cobró la vida de un hombre luego de que la camioneta que conducía cayera desde un puente vehicular ubicado sobre el bulevar Fundadores.

La víctima fue identificada como Jonathan Uziel Hernández Martínez, de 35 años de edad, quien viajaba en una camioneta Ford Expedition color dorado, presuntamente en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

De acuerdo con los primeros reportes, al circular a la altura de la colonia Ampliación Morelos, el conductor perdió el control de la unidad, impactó las barras de contención y cayó desde el paso elevado hacia la parte baja de la vialidad.

Tras el fuerte impacto, cuerpos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al conductor en estado crítico a la Clínica 2 del IMSS. Horas más tarde, autoridades médicas confirmaron su fallecimiento a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

El accidente también dejó daños en las barras de contención del puente, por lo que se espera que en las próximas horas inicien las labores de reparación.

El hecho se volvió viral en redes sociales debido a que el momento exacto del accidente fue captado durante una transmisión en vivo. En las imágenes se observa cómo la camioneta cae desde el puente y por poco impacta a un vehículo que circulaba por la parte inferior de la vialidad.