Conductor choca contra puente peatonal en Ramos Arizpe

Tras la maniobra, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra el puente peatonal ubicado frente a la empresa

Un hombre de 45 años resultó lesionado durante la madrugada de este jueves después de perder el control de su vehículo e impactarse contra un puente peatonal sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la empresa DeAcero.

El director de Protección Civil de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez, informó que el accidente se registró aproximadamente a las 00:30 horas, cuando paramédicos de la corporación acudieron a atender el reporte.

Conductor fue trasladado a la Clínica 2

En el lugar fue localizado Isidro Gutiérrez Luna, de 45 años, quien presentaba policontusiones y fue clasificado en código amarillo.

De acuerdo con lo referido por el propio conductor a los paramédicos, se dirigía a su domicilio después de asistir a una fiesta y manifestó haber consumido alrededor de 10 cervezas.

Señala que un tráiler le cerró el paso

El hombre explicó que circulaba sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe en dirección de Monterrey hacia Saltillo, cuando, a la altura de DeAcero, aparentemente un tráiler le cerró el paso.

Tras la maniobra, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra el puente peatonal ubicado frente a la empresa.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 2 para una valoración médica más completa.