Conductor cae con camioneta a acequia en Parras

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención, determinando que no era necesario trasladarlo a un hospital

Un conductor terminó dentro de una acequia luego de perder el control de su camioneta mientras circulaba por calles de la colonia Eliseo Mendoza Berrueto.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la intersección de las calles José de las Fuentes Verástegui y Andrés S. Viesca, donde una camioneta Ford F-150 blanca salió de la carpeta asfáltica y terminó recostada sobre su costado izquierdo dentro del canal.

Conductor habría ingerido bebidas alcohólicas

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como Jorge, de 48 años, habría ingerido bebidas alcohólicas.

Testigos señalaron que aparentemente circulaba de poniente a oriente por la calle Del Marqués y, después de pasar un bordo reductor, comenzó a dormitar cuando intentaba incorporarse hacia José de las Fuentes Verástegui, siguiendo su trayectoria hasta salir del camino.

Afortunadamente, la velocidad moderada a la que circulaba evitó consecuencias mayores. El hombre logró salir por sus propios medios de la unidad y únicamente presentó un golpe y una pequeña herida cortante en el pie izquierdo.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención, determinando que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Trasladan al conductor a los separos municipales

Elementos de la Fiscalía General del Estado también se presentaron para tomar conocimiento del accidente, mientras que agentes de la Policía Municipal detuvieron al conductor y lo trasladaron a los separos municipales, donde se le practicaría una prueba de alcoholemia para determinar el grado de alcohol que presentaba.

Finalmente, con apoyo de una grúa, la camioneta fue retirada de la acequia y trasladada a un corralón de la localidad, mientras las autoridades correspondientes determinaron las responsabilidades derivadas del percance.