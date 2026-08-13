Conductor atropella a motociclista y huye del lugar

Autoridades buscan al conductor de una camioneta que huyó tras provocar un grave choque en la lateral de Luis Echeverría Álvarez.

Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por una camioneta la mañana de este miércoles en el bulevar Vito Alessio Robles. El conductor señalado como responsable huyó del lugar.

Cerca de las 6:00 horas, Lorenzo Antonio Iracheta Mariscal, de alrededor de 30 años, circulaba hacia avenida Universidad a bordo de una motocicleta Pulsar, cuando tenía el semáforo en verde.

Testigos señalaron que una camioneta pickup negra circulaba por la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez y presuntamente no respetó la luz roja. Al realizar una vuelta hacia Nazario Ortiz Garza, impactó al motociclista.

Tras el golpe, Lorenzo Antonio fue proyectado varios metros y terminó sobre una jardinera del camellón. Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y detectaron una probable fractura en el brazo izquierdo y golpes en el rostro.

El motociclista fue inmovilizado y trasladado en condición estable a la Clínica 2 del IMSS. Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y orientó a los familiares para presentar la denuncia y solicitar la localización del conductor responsable.