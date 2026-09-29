Conductor atropella a joven en Saltillo y se da a la fuga

Por: Antonio Herrera 28 Septiembre 2026, 14:31 Compartir

El afectado permanece hospitalizado y su estado de salud es reportado como delicado, mientras sus familiares buscan localizar al responsable

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Durante el pasado fin de semana, una cámara de seguridad registró el momento en que un joven fue atropellado sobre el bulevar Otilio González, en Saltillo, Coahuila, a la altura de la colonia Universidad Pueblo. Tras el impacto, el conductor de una camioneta tipo pick up continuó su camino y abandonó al joven lesionado sobre la vialidad. El afectado permanece hospitalizado y su estado de salud es reportado como delicado, mientras sus familiares buscan localizar al responsable para que responda por el accidente y los gastos médicos. La grabación permite observar parte de lo ocurrido y posteriormente comenzó a circular en redes sociales una fotografía de la camioneta presuntamente involucrada. Aunque la imagen de la unidad ha sido difundida para tratar de identificarla, las placas no se distinguen con claridad, por lo que hasta el momento no se ha logrado establecer el paradero del conductor. Familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicar la camioneta y esclarecer el caso.