Conductor abandona camioneta tras aparatoso choque con tráiler

Elementos de rescate realizaron maniobras para eliminar riesgos derivados del percance y prevenir un posible incendio o derrame de fluidos.

Un conductor abandonó su vehículo y huyó del lugar luego de verse involucrado en un accidente con un tractocamión sobre la autopista de cuota Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 55 aproximadamente, percance que provocó el cierre total de la circulación con dirección hacia Coahuila durante varios minutos.

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia luego de que se reportara la posible presencia de personas prensadas entre los vehículos involucrados.

Al arribar al sitio, elementos de rescate localizaron un tractocamión Freightliner sin caja y una camioneta Nissan Frontier severamente dañada. Sin embargo, no encontraron ocupantes en la unidad particular.

Testigos informaron a los rescatistas que el conductor de la camioneta descendió tras el impacto y posteriormente abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Personal del servicio médico de la autopista brindó valoración al operador del tractocamión, quien permaneció en la escena del accidente.

Elementos de rescate realizaron maniobras para eliminar riesgos derivados del percance y prevenir un posible incendio o derrame de fluidos.

Debido a las labores de atención y retiro de las unidades, la circulación en dirección Monterrey-Saltillo permaneció totalmente cerrada, mientras que en el sentido opuesto únicamente se habilitó un carril para el paso de vehículos.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y localizar al conductor que presuntamente abandonó la camioneta tras el choque.