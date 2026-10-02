Condonan tragedia en Secundaria 13 y piden proteger a maestros

Autoridades, legisladores y el SNTE expresaron solidaridad con las víctimas del ataque en Torreón y solicitaron mayor respaldo para trabajadores educativos

Voces de distintos sectores de la sociedad se solidarizaron con las víctimas de la tragedia ocurrida en la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, en Torreón, donde la subdirectora del plantel fue asesinada, y otras cuatro personas, entre ellas un alumno, resultaron lesionadas.

El Alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís, publicó a través de su cuenta de X: “Lamento profundamente los hechos ocurridos esta mañana en la Secundaria General No. 13 en el Ejido La Unión. Mi solidaridad con toda la comunidad estudiantil, docentes y padres de familia del plantel”.

En un comunicado, la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que dirige Isela Licerio Luévano, también condenó los hechos y envió sus condolencias a las víctimas.

“Nuestro pensamiento está con los estudiantes, docentes, familias y personal escolar que vivieron momentos de terror e incertidumbre. Una escuela debe ser lugar de aprendizaje, convivencia y seguridad”.

Antonio Attolini Murra, diputado local, expresó su solidaridad y respaldo a las familias de las víctimas, al tiempo que ofreció acompañamiento del Congreso para las personas afectadas en esta tragedia.

“Mi solidaridad está con la familia de quien lamentablemente perdió la vida, con quienes resultaron lesionados y con toda una comunidad educativa que hoy enfrenta una situación profundamente dolorosa. Madres, padres, estudiantes, docentes y trabajadores de la escuela deben saber que no están solos”.

La diputada local Magaly Hernández Aguirre aprovechó para pedir a sus compañeros del Congreso de Coahuila la aprobación de la ley Protem, con el fin de brindar mayor protección, certeza y respaldo a los trabajadores de la educación.

“Hoy ser maestro se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Nuestras maestras y maestros no pueden estar solos frente a situaciones de violencia, acusaciones o conflictos que pueden poner en riesgo su integridad física, emocional y profesional".