Condenan presencia de caballo al interior de bar en Saltillo

Diputados condenaron estos hechos y pidieron castigo para quienes incurrieron en maltrato animal, luego de difundirse las imágenes del caballo en el local

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego de que trascendieran en redes sociales imágenes en las que un caballo es obligado a ingerir bebidas embriagantes en el bar Oklahoma, ubicado en el bulevar José Musa de León, al norte de la ciudad, diputados condenaron estos hechos y pidieron castigo para quienes incurrieron en maltrato animal.

El diputado Jorge Valdez Flores dijo que la Procuraduría del Medio Ambiente y grupos defensores de los animales estaban interponiendo las denuncias correspondientes, sin embargo consideró que las consecuencias deben ir más allá.

“Eso es en cuanto al maltrato del animal, que ya viene previsto en el artículo 61 del Código Penal. No sólo es eso. Es un bar, me imagino que por lo menos hay 20, 40 gentes ahí dentro.

“Hay señoritas, hay jóvenes, hay gente que está laborando, y se pudo haber derivado en que el animal hubiera pisado o pateado a alguna de las personas que estaban ahí”.

Dijo que al margen de las denuncias que se interpusieron por maltrato animal, la autoridad municipal y estatal debería intervenir en la operación del bar, que evidentemente infringió reglamentos y leyes al tener a un caballo al interior de un bar.

Claudia Leza, representante de Amor por los Animales, A.C., presentó este martes una denuncia penal por el maltrato del que fue objeto el caballo.

Esta no es la primera ocasión en la que el bar Oklahoma se ha visto envuelto en escándalos. En diciembre del año pasado, se reportó al 911 un incendio al interior del establecimiento.

Cuando llegaron los cuerpos de rescate, no había personal ni clientes al interior, y éste se encontraba cerrado, por lo que los bomberos se vieron obligados a forzar la entrada para poder combatir el incendio que dejó solo daños materiales como saldo.