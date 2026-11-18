La Sindicatura de AHMSA y MINOSA informó que seguirá presentando denuncias para proteger los bienes de ambas empresas, paralizadas desde diciembre de 2022

Una persona recibió una condena de siete meses de prisión por robo y otra fue vinculada a proceso por hechos similares cometidos en instalaciones de Minera del Norte (MINOSA), filial de Altos Hornos de México (AHMSA), en Nava, Coahuila.

Ambos procedimientos forman parte de las acciones legales que impulsa la Sindicatura para recuperar y proteger los bienes de las empresas sometidas a procesos de quiebra.

En Monclova, por otra parte, permanecen abiertas las investigaciones por el saqueo de componentes eléctricos, cableado y diversos materiales sustraídos del complejo siderúrgico, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer públicamente las identidades de los presuntos responsables.

Procesan a responsables de robos en MICARE

Mediante un comunicado, la representación legal de AHMSA y MINOSA informó que mantiene activas las denuncias penales y el seguimiento de las carpetas de investigación por la desaparición de bienes propiedad de ambas compañías.

Los dos asuntos judiciales corresponden a incidentes diferentes registrados en la Unidad MICARE, ubicada en Nava. En uno de ellos se obtuvo una resolución condenatoria que establece siete meses de prisión para el responsable del delito de robo.

Respecto al segundo expediente, el 15 de noviembre una persona fue vinculada a proceso por otro hecho ocurrido en las instalaciones mineras.

Como medida cautelar, el juez determinó que permaneciera en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria.

En la región Centro, la Fiscalía General del Estado también continúa las indagatorias por robos cometidos dentro de AHMSA. En septiembre, el delegado regional, Everardo Lazo Chapa, confirmó la existencia de tres denuncias relacionadas con estos hechos, incluida la sustracción de siete interruptores eléctricos industriales.

Quiebra dificulta la vigilancia de instalaciones

La Sindicatura admitió que las condiciones financieras y la disponibilidad limitada de personal, derivadas de los procedimientos de quiebra, representan dificultades para mantener la protección de los activos empresariales.

Pese a estas restricciones, aseguró que seguirá interponiendo denuncias, entregando elementos de prueba y colaborando con las autoridades ministeriales para avanzar en el esclarecimiento de los delitos.

La representación de las dos compañías indicó que mantiene comunicación con el Ministerio Público de Coahuila para dar continuidad a los expedientes y conseguir que las personas responsables sean llevadas ante la justicia.

La vigilancia y defensa del patrimonio cobran especial importancia debido a que AHMSA y MINOSA permanecen paralizadas desde diciembre de 2022, en medio de los procedimientos judiciales que buscan resolver su situación financiera y patrimonial.

Ante este escenario, la Sindicatura sostuvo que continuará utilizando las herramientas jurídicas disponibles para impedir nuevas afectaciones y preservar los bienes que todavía forman parte del patrimonio de ambas empresas.