Condenan a ocho años a hombre por transportar drogas en Saltillo

Un juez sentenció a ocho años de prisión a un hombre detenido en Saltillo con más de 152 kilos de marihuana, metanfetamina y clobenzorex.

Un hombre pasará ocho años en prisión después de ser declarado culpable por transportar más de 152 kilos de marihuana, además de metanfetamina y clobenzorex, en un camión que circulaba por la carretera Saltillo-Zacatecas.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), que informó que el responsable, identificado como Javier "N", también deberá pagar una multa equivalente a 89 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La investigación comenzó de que alertaran a las autoridades sobre un camión deredilas en el que presuntamente se trasladaban drogas. Con esa información, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron la unidad en territorio de Saltillo y realizaron una inspección.

Durante la revisión encontraron 152 kilos con 740 gramos de marihuana, 10 gramos de metanfetamina y cinco cápsulas de clobenzorex, por lo que el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Con las pruebas reunidas durante el proceso, un juez dictó sentencia condenatoria en un procedimiento abreviado al acreditar que Javier "N" era responsable del transporte de los narcóticos.