El narcótico fue descubierto por elementos de la Policía Civil de Coahuila durante una intervención sobre el libramiento Venustiano Carranza

Un hombre que transportaba casi 14 kilogramos de cocaína por calles de Piedras Negras fue condenado a seis años y ocho meses de prisión, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) demostró su responsabilidad penal.

El sentenciado, identificado como Carlos “N”, también tendrá que cubrir una multa equivalente a 67 Unidades de Medida y Actualización (UMA), tras ser encontrado culpable del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína.

El narcótico fue descubierto por elementos de la Policía Civil de Coahuila durante una intervención sobre el libramiento Venustiano Carranza, donde aseguraron 14 paquetes con una sustancia blanca.

Transportaba casi 14 kilos de cocaína.

El peso total de la droga ascendió a 13 kilos 863 gramos y seis miligramos, de acuerdo con los resultados de los análisis químicos practicados por peritos especializados.

Las pruebas forenses confirmaron que el contenido de los paquetes correspondía al clorhidrato de cocaína, por lo que el aseguramiento fue incorporado a la carpeta de investigación federal.

Después de su captura, Carlos “N” quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), instancia que desarrolló las investigaciones y reunió los elementos para llevarlo ante la justicia.

FGR consigue sentencia condenatoria

La representación federal presentó las pruebas relacionadas con el aseguramiento del narcótico y la participación del acusado en su traslado, con las cuales consiguió acreditar el delito ante el órgano jurisdiccional.

El juez de control determinó imponerle seis años y ocho meses de prisión, además de una sanción económica correspondiente a 67 UMA, por transportar la sustancia prohibida.

La Fiscalía General de la República dio a conocer la resolución este 25 de noviembre, mediante el comunicado oficial DPE/5362/2026.

Sin embargo, la dependencia federal no reveló de dónde procedía el cargamento, hacia dónde sería trasladado ni si existen otras personas relacionadas con el movimiento de la droga.