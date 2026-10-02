Condena la SEP ataque en secundaria de Torreón

La dependencia federal expresó sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad educativa afectada por el fallecimiento de la docente

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó los hechos de violencia registrados este jueves al interior de la secundaria número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, donde perdió la vida la subdirectora del plantel tras un ataque perpetrado por presuntos exalumnos.

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia federal expresó sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad educativa afectada por el fallecimiento de la docente, al tiempo que calificó como reprobables los actos de violencia ocurridos dentro de la institución escolar.

La SEP señaló que brindará el acompañamiento institucional correspondiente a los integrantes de la comunidad escolar, respetando en todo momento las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, reiteró su solidaridad con estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia afectados por el suceso.

Así se reportaron los hechos en la secundaria 13

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque se registró durante la mañana en las instalaciones de la secundaria, generando una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia. Posteriormente, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que la víctima fatal era la subdirectora del plantel.

Las autoridades estatales informaron además sobre la detención de dos jóvenes de 18 años, identificados como exalumnos de la institución, quienes son investigados como presuntos responsables de la agresión.

Según las primeras indagatorias, el ataque habría involucrado armas blancas y artefactos explosivos caseros, aunque la Fiscalía continúa realizando los peritajes correspondientes para determinar con precisión la mecánica de los hechos.

El incidente también dejó varias personas lesionadas, entre ellas estudiantes y personal del plantel, quienes recibieron atención médica por parte de paramédicos y cuerpos de auxilio desplegados en la zona. Durante la emergencia, alumnos permanecieron resguardados dentro de las instalaciones mientras se desarrollaba el operativo de seguridad.

En su pronunciamiento, la SEP no adelantó detalles sobre medidas específicas ni atribuyó responsabilidades, al señalar que será la autoridad ministerial la encargada de determinar las circunstancias y móviles del ataque. La dependencia federal reiteró que mantendrá el acompañamiento a la comunidad educativa conforme avancen las investigaciones.