Concurso de canto y danza contra las adicciones en Saltillo

El talento de niñas, niños y jóvenes de distintas regiones de Coahuila llegará este martes 13 de octubre al Teatro de la Ciudad Fernando Soler

El talento de niñas, niños y jóvenes de distintas regiones de Coahuila llegará este martes 13 de octubre al Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo, donde se celebrará la final estatal del concurso de canto y danza “Vive Libre

Sin Drogas”, una iniciativa que busca prevenir las adicciones mediante actividades artísticas y comunitarias.

La competencia reunirá a 82 finalistas seleccionados entre cerca de 2 mil participantes que se inscribieron en las distintas etapas del certamen, cuya convocatoria tuvo alcance en los 38 municipios del estado.

El DIF Coahuila informó que la final comenzará a las 4:00 de la tarde y tendrá entrada gratuita. Durante el encuentro se entregarán premios de 30 mil pesos al primer lugar, 20 mil al segundo y 10 mil pesos al ganador del Premio del Público.

Este último reconocimiento se definirá mediante una dinámica de reacciones positivas en la página oficial del DIF Coahuila, donde familiares, amigos y ciudadanos podrán apoyar a sus participantes favoritos.

Los concursantes competirán en cuatro categorías: Canto Infantil, Canto Juvenil, Danza Infantil y Danza Juvenil. Los finalistas representan a municipios como Saltillo, Ramos Arizpe, Parras, Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Monclova, Frontera, San Buenaventura, Castaños, Nadadores, Múzquiz, Sabinas, Nava, Piedras Negras y Villa Unión.

Además de demostrar sus habilidades artísticas, los participantes realizaron actividades de prevención de adicciones y apoyo comunitario, que documentaron mediante videos. Entre las acciones desarrolladas se encuentran campañas informativas, actividades de convivencia y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, explicó que el objetivo del concurso es ofrecer espacios donde las nuevas generaciones puedan desarrollar sus capacidades y encontrar alternativas positivas para su crecimiento personal.

“Vamos a celebrar el talento, los sueños y el esfuerzo de 82 jóvenes que nos demostrarán que cuando les damos espacios para expresarse, crecer y creer en ellos mismos, pueden llegar muy lejos”, expresó.

La funcionaria invitó a las familias coahuilenses a asistir a la final estatal y respaldar a los participantes, al considerar que el arte, la cultura y la participación comunitaria pueden contribuir a la prevención del consumo de drogas.

La cita será el martes 13 de octubre, a las 16:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler de Saltillo, con acceso gratuito para el público en general.