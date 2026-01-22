Concretan obreros de AHMSA marcha a la Ciudad de México

Durante la asamblea de trabajadores, se confirmó la realización de un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México en busca de ser atendidos por la presidenta

Trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México concretaron el viaje a la Ciudad de México y el plantón que realizarán frente a Palacio Nacional para exigir una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitarle una solución inmediata a sus demandas.

Al término de la asamblea celebrada este miércoles en la plaza principal de Monclova, Julián Torres Ávalos expuso las inquietudes de los trabajadores de AHMSA.

El presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA señaló que persiste la desesperación entre la base obrera por la falta de pagos.

Indicó que, aunque existen noticias que generan cierta esperanza, la situación económica mantiene a las familias en un estado de incertidumbre constante.

Torres Ávalos explicó que la gente busca movilizarse ante la prolongación del conflicto laboral que afecta a miles de extrabajadores de AHMSA.

Señaló que el objetivo central es que se concrete la venta de la empresa para que se cubran los adeudos pendientes conforme a la ley.

Durante la asamblea, se confirmó la realización de un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México por parte de trabajadores de AHMSA.

El dirigente informó que la salida podría realizarse entre domingo o lunes, dependiendo de la organización final del grupo que viajará.

Precisó que cuentan con un camión con capacidad para 40 personas, aunque aún faltan alrededor de 10 lugares por cubrir.

Torres Ávalos mencionó que el llamado sigue abierto para quienes deseen sumarse al traslado hacia la capital del país.

Agregó que el viaje también servirá para realizar gestiones ante dependencias federales como Gobernación y el Seguro Social.

Sin embargo, subrayó que el objetivo principal es lograr una audiencia directa con la presidenta de la República.

Afirmó que la intención del grupo es no regresar a Monclova hasta conseguir dicha entrevista con la mandataria federal.

Trabajadores de AHMSA exigen atención directa

Julián Torres Ávalos sostuvo que existen asuntos que no pueden resolverse únicamente en instancias como la Secretaría del Trabajo o Hacienda.

Aseguró que las decisiones de fondo requieren ser planteadas directamente ante la presidenta, debido al impacto social del conflicto de AHMSA.

Manifestó confianza en que se cumpla el calendario oficial que se ha dado a conocer sobre el proceso legal de la empresa.

Recordó que las autoridades federales señalaron que se esperaría la resolución del juzgado correspondiente al caso.

Indicó que el fallo judicial establece pagos conforme a la ley, situación que el grupo conoce y ha comunicado a los trabajadores.

No obstante, expresó que existe inconformidad con los porcentajes que podrían recibir, al considerarlos insuficientes tras años de trabajo.

Torres Ávalos declaró que no es justo recibir únicamente entre 15 y 25 por ciento de lo que corresponde legalmente.

Señaló que esa postura será expuesta directamente a la presidenta durante la reunión que buscan concretar en la Ciudad de México.

Sobre la próxima visita presidencial a Coahuila, prevista para el día 19, informó que habrá representación de trabajadores en la región.

Explicó que, de no haber regresado aún, un grupo se trasladará para esperar a la mandataria en la zona de Pasta de Conchos.

Confió en que antes de esa fecha ya se haya realizado la entrevista y se tengan avances respecto a los pagos de AHMSA.

Mantienen movilización

El dirigente reiteró que las acciones continuarán hasta obtener respuestas claras y favorables para los trabajadores afectados.

Finalmente, expresó su expectativa de que las gestiones permitan mejorar las condiciones de pago y brindar certidumbre a las familias.