Concretan ganaderos de Coahuila nuevas estrategias de seguridad

Entre las acciones definidas destacan los patrullajes aéreos de la Policía Estatal en predios de difícil acceso y la instalación de cámaras de videovigilancia

Ganaderos y autoridades estatales acordaron una serie de medidas de prevención y seguridad para proteger ranchos, caminos y ganado en las regiones Centro y Norte de Coahuila, tras una reunión encabezada por el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez.

El encuentro se realizó con la Asociación Ganadera de Ciudad Acuña y contó con la participación autoridades de Desarrollo Rural.

Entre las acciones definidas destacan los patrullajes aéreos de la Policía Estatal en predios de difícil acceso y la instalación de cámaras de videovigilancia en caminos y brechas rurales, enlazadas al sistema C4.

Fernández Montañez subrayó que una de las prioridades es mantener comunicación directa con los productores para garantizar el desarrollo del sector, y anunció que ministerios públicos de la Fiscalía estarán disponibles en asociaciones ganaderas locales para agilizar denuncias y trámites en caso de delitos.