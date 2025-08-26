Concluye vacaciones en Parras; se alistan para las clases

en los próximos días se hará la entrega de útiles escolares, uniformes y calzado como parte del compromiso de la administración del alcalde Fernando Orozco

Tras una intensa temporada vacacional, el alcalde de Parras, Fernando Orozco, calificó como exitoso el periodo de verano en el Pueblo Mágico, destacando la alta afluencia de visitantes y una gran variedad de actividades turísticas.

Señaló que el cierre se dio “con broche de oro” gracias a la visita del gobernador y la realización de un concierto en uno de los principales puntos turísticos del municipio.

El edil subrayó que eventos como estos fortalecen la economía local y posicionan a Parras como un destino clave dentro del estado, además de resaltar la buena coordinación entre autoridades estatales y municipales para garantizar una experiencia segura y atractiva para los visitantes.

Ahora, dijo Orozco, la atención se enfoca en el regreso a clases, con una serie de apoyos dirigidos a las familias del municipio. Anunció que en los próximos días se hará la entrega de útiles escolares, uniformes y calzado como parte del compromiso de su administración para respaldar a la niñez y aliviar la carga económica en el arranque del nuevo ciclo escolar.