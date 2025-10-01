Concluye entrega de útiles escolares por parte de la UNTA

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) concluyó su jornada de entrega de útiles escolares, beneficiando a familias de escasos recursos

Tras realizar diversos recorridos por distintas regiones de Coahuila, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) concluyó su jornada de entrega de útiles escolares, beneficiando a familias de escasos recursos.

La iniciativa fue encabezada por José Luis López Cepeda, líder estatal de la organización, quien destacó el compromiso de la UNTA con las comunidades más vulnerables.

Durante la entrega, López Cepeda expresó que, aunque siempre se puede hacer más, el llegar a cada hogar con apoyo escolar representa un alivio importante, para los padres y madres de familia que enfrentan dificultades económicas. Subrayó que estas acciones buscan fortalecer la educación y apoyar a los agremiados de la organización.

El dirigente agrícola calificó la jornada como gratificante, al cumplir con el objetivo de brindar herramientas básicas para el regreso a clases.

Asimismo, reafirmó que la UNTA seguirá impulsando programas que beneficien directamente a las familias del campo y a quienes más lo necesitan