Concentra Torreón 230 mil empleos formales al primer semestre

Más de la mitad de los 10 mil nuevos empleos formales creados en la región se generaron en Torreón, de acuerdo con un análisis del IMPLAN

Torreón se consolidó como el principal motor de empleo formal en la Zona Metropolitana de La Laguna durante el primer semestre de 2026, al generar 5 mil 447 de los 10 mil 294 nuevos puestos de trabajo registrados en la región, informó el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN).

Con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el análisis revela que la Zona Metropolitana cuenta con 354 mil 164 trabajadores afiliados, de los cuales 230 mil 617 laboran en Torreón.

En materia salarial, el sueldo base de cotización promedio diario en la región fue de $555 pesos, mientras que en Torreón alcanzó los $557 pesos.

El IMPLAN destacó que este indicador es clave para el cálculo de prestaciones laborales como incapacidades y aportaciones al Infonavit.

El estudio también señala que los salarios más altos se concentran en los sectores de generación y distribución de energía eléctrica, comunicaciones y minería metálica, mientras que la mayor cantidad de trabajadores formales se ubica en la industria de fabricación y ensamble de equipo de transporte, seguida por los servicios profesionales y la construcción, lo que confirma la fortaleza industrial y el crecimiento de actividades especializadas en la región.