Expo Tampico concentra exhibiciones, citas de negocios y conferencias de las 32 entidades para impulsar destinos y turismo comunitario.

Con la participación de representantes de los 177 Pueblos Mágicos del país, Tampico es sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, una reunión de cuatro días que busca impulsar la promoción de destinos, generar acuerdos comerciales y ampliar las oportunidades económicas para las comunidades. Las actividades iniciaron este jueves 26 de noviembre y concluyen el domingo 29, con sede principal en Expo Tampico.

El programa reúne exhibiciones turísticas, muestras gastronómicas, reuniones de negocios, conferencias, talleres especializados y espectáculos culturales. Representantes de las 32 entidades federativas participan en este espacio de vinculación entre autoridades, empresarios, operadores turísticos, prestadores de servicios y productores locales, con el propósito de ampliar la difusión y comercialización de sus atractivos.

En esta edición, el turismo comunitario ocupa un lugar central, mediante la promoción de las tradiciones, el patrimonio cultural y la riqueza biocultural de las localidades. Para Coahuila, el encuentro representa una oportunidad de proyectar sus ocho Pueblos Mágicos: Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Múzquiz, Parras de la Fuente y Viesca.

Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos impulsa negocios y promoción

La apertura de actividades contempla la presentación de la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias, programada de las 11:00 a las 11:45 horas en el Salón Laguna Champayán. Posteriormente, comienza la instalación de los espacios de exhibición y las reuniones del Pabellón de Citas de Negocios, previstas de las 13:00 a las 16:30 horas en Expo Tampico.

Entre los temas principales de la jornada inaugural figura la conferencia magistral Transformación del Modelo de Desarrollo Turístico de los Pueblos Mágicos, a cargo de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México. También se incluye un panel especializado en opciones de financiamiento y mecanismos para obtener recursos destinados a proyectos turísticos.

La ceremonia oficial de apertura está programada para las 17:00 horas en el Teatro Metropolitano. Más tarde, a partir de las 19:30 horas, la Velaria de Expo Tampico recibe una huapangueada, mientras que la Zona Gastronómica ofrece una muestra de los platillos y productos tradicionales de las distintas regiones participantes.

Conferencias, innovación y patrimonio cultural

La jornada del viernes 27 concentra actividades de promoción comercial, gastronomía y difusión cultural. La agenda incluye exposiciones sobre el nuevo FONATUR y los esquemas de inversión turística, además del aprovechamiento de herramientas tecnológicas para modernizar los destinos y fortalecer su presencia en plataformas digitales.

El programa académico también aborda asuntos relacionados con la cocina tradicional mexicana, la participación de las mujeres en el desarrollo de sus comunidades, la gobernanza turística y la accesibilidad de la infraestructura. Durante la tarde se desarrolla un intercambio de experiencias sobre prácticas exitosas y modelos de gestión aplicados en diferentes Pueblos Mágicos.

Para el sábado 28 están previstos talleres enfocados en la creación de experiencias para visitantes, diseño de productos turísticos y aprovechamiento de información para desarrollar destinos auténticos. También se programan conferencias sobre innovación digital y estrategias para promover las artesanías mexicanas.

Uno de los ejes de esta jornada es el turismo comunitario como alternativa para preservar el patrimonio biocultural y generar beneficios económicos en las localidades. Las actividades destacan la importancia de incorporar a los habitantes en el aprovechamiento turístico de sus recursos, sin perder las tradiciones y características que distinguen a cada comunidad.

La programación sabatina también incluye en Tula, Tamaulipas, el evento denominado Encuérate en Tula, vinculado con un intento de establecer un récord Guinness. Por la noche, de las 19:00 a las 21:00 horas, se realiza la ceremonia de entrega de los premios México Desconocido y Pueblos Mágicos, además del acto de clausura.

El domingo 29 marca el cierre de la exposición turística, con actividades de promoción de destinos, muestras gastronómicas y presentaciones artísticas y culturales. La jornada final se desarrolla de las 10:00 a las 18:00 horas, con la participación de los representantes de las comunidades que integran el programa nacional.

Con este encuentro, Tampico se convierte durante cuatro días en punto de reunión para autoridades y representantes del sector turístico mexicano. La plataforma permite presentar nuevos atractivos, establecer contactos comerciales y difundir la diversidad cultural, gastronómica y natural de los destinos que forman parte del programa Pueblos Mágicos.