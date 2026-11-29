El municipio de Ramos Arizpe contabilizó 111 mil 948 puestos de trabajo registrados ante el IMSS durante el mes de octubre

Ramos Arizpe alcanzó los 111 mil 948 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante octubre de 2026, consolidándose como uno de los municipios con mayor concentración de empleo formal en Coahuila.

De acuerdo con cifras de la administración municipal, durante 2025 y 2026 se han registrado 15 proyectos de inversión que representan aproximadamente mil 100 millones de dólares, correspondientes a la instalación de nuevas plantas industriales y la expansión de empresas establecidas en el municipio.

El proyecto de mayor inversión corresponde a DeAcero, con 750 millones de dólares y una proyección de generación de mil empleos.

Esta inversión representa aproximadamente el 68.2 por ciento del capital correspondiente a los 15 proyectos registrados durante los últimos dos años.

Entre las empresas que forman parte de los proyectos de inversión industrial también se encuentran Daktronics, Waelzholz, Infinitum Electric, Shanghai Yongmaotai y QSMX.

Buscan ampliar la oferta de empleo industrial

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que uno de los objetivos de su administración es incrementar las oportunidades laborales mediante la atracción de nuevas empresas y la ampliación de las operaciones industriales existentes.

“Estamos tratando de que Ramos Arizpe sea el corazón industrial de Coahuila”, expresó el presidente municipal.

Por su parte, durante la firma del Pacto Coahuila 2026, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la importancia de mantener la coordinación entre empresarios, sindicatos, trabajadores y autoridades para preservar la estabilidad laboral.

La cifra de 111 mil 948 puestos de trabajo corresponde al acumulado de empleos registrados ante el IMSS durante octubre y no exclusivamente a las plazas generadas por los proyectos de inversión anunciados durante 2025 y 2026.