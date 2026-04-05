Concentra Coahuila el 9.7% de las exportaciones del país

La entidad coahuilense se colocó en el tercer lugar nacional en valor de exportaciones, solo por debajo de Chihuahua y Jalisco

Coahuila se ubicó entre los estados con mayor peso en las exportaciones nacionales al cierre del cuarto trimestre de 2025, al concentrar 16 mil 220 millones de dólares, equivalentes al 9.7 por ciento del total del país, aunque registró una caída anual de 6.2 por ciento, de acuerdo con cifras preliminares del INEGI difundidas este martes 31 de marzo del 2026.

Con ese resultado, la entidad se colocó en el tercer lugar nacional en valor de exportaciones, solo por debajo de Chihuahua y Jalisco, y por encima de Nuevo León y Baja California, en un periodo en el que las ventas al exterior de las entidades federativas crecieron 13.8 por ciento a tasa anual a nivel nacional.

En el caso de Coahuila, el sector que siguió dominando fue el manufacturero, con 15 mil 739.5 millones de dólares, lo que representó 97 por ciento del total exportado por el estado.

Sin embargo, este rubro presentó una baja anual de 7.4 por ciento.

En contraste, las exportaciones del sector minero en la entidad alcanzaron 442.9 millones de dólares, con un crecimiento anual de 87.6 por ciento, uno de los avances más relevantes a nivel nacional en este segmento.

Por su parte, el sector agropecuario reportó 33.6 millones de dólares, con una disminución de 39.2 por ciento.

Dentro de la estructura exportadora estatal, Coahuila mantuvo un papel clave en la fabricación de equipo de transporte, subsector en el que reportó 9 mil 813.5 millones de dólares, equivalentes al 18.2 por ciento del total nacional en ese ramo, aunque con una caída anual de 13.2 por ciento.

Además, la entidad también figuró entre los principales estados en exportaciones de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, al registrar 709.5 millones de dólares, con una participación nacional de 7.4 por ciento y un aumento anual de 8.7 por ciento.

El reporte del INEGI confirma así que, pese al retroceso anual, Coahuila se mantiene como una de las principales plataformas exportadoras del país, sostenida principalmente por su capacidad manufacturera y su fortaleza en la industria automotriz y de equipo de transporte.