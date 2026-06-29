Conato de incendio en hospital IMSS Monclova provoca evacuación

El incidente ocurrió poco antes de las 15:00 horas en el área de elevadores, donde personal de mantenimiento hacía trabajos preventivos en uno de los equipos

Un conato de incendio registrado la tarde de este jueves en la torre B del Hospital General de Zona Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil de Monclova, además de provocar la evacuación preventiva de aproximadamente 120 personas que se encontraban en la planta baja del edificio.

El incidente ocurrió poco antes de las 15:00 horas en el área de elevadores, donde personal de mantenimiento realizaba trabajos preventivos en uno de los equipos. Aunque el fuego no alcanzó mayores dimensiones, generó una importante acumulación de humo que obligó a activar los protocolos de seguridad dentro del hospital.

De acuerdo con las autoridades, los pacientes hospitalizados en los pisos segundo, tercero y cuarto permanecieron en sus áreas, ya que el riesgo se concentró únicamente en la planta baja del inmueble.

Conato de incendio en el IMSS Monclova ocurrió en área de elevadores

El subdirector de Protección Civil de Monclova, José Carlos Palafox, informó que el conato se presentó mientras trabajadores efectuaban labores de mantenimiento en uno de los nuevos elevadores de la Torre B, los equipos anteriores desde hace años presentaban fallas recurrentes y representaban un serio riesgo operativo.

Explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya adquirió nuevos elevadores para sustituir a los actuales, y el personal realizaba mantenimiento preventivo para mantener en funcionamiento los equipos recién instalados.

Palafox señaló que peritos de Bomberos trabajan en el análisis de las evidencias para determinar el origen exacto del incidente. Las investigaciones buscan establecer si el conato fue provocado por una falla eléctrica, un problema mecánico o alguna otra causa.

Bomberos controlan humo y descartan incendio mayor

El funcionario precisó que el incidente no evolucionó a un incendio de grandes proporciones, sino que permaneció como un conato que produjo una considerable cantidad de humo en la planta baja del hospital.

Para restablecer las condiciones de seguridad, elementos de Bomberos y Protección Civil instalaron equipos extractores de aire con el propósito de desalojar el humo acumulado en el edificio y permitir el reingreso del personal y usuarios.

Las maniobras concluyeron aproximadamente 45 minutos después de recibido el reporte, tiempo en el que la situación quedó completamente bajo control sin que se reportaran personas lesionadas o intoxicadas.

José Carlos Palafox destacó que la respuesta de los cuerpos de emergencia fue inmediata, ya que la estación central del Heroico Cuerpo de Bomberos se encuentra a escasos minutos del Hospital General de Zona Número 7, ambos ubicados sobre el bulevar Harold R. Pape. La cercanía permitió que las unidades arribaran en aproximadamente cinco minutos para atender la emergencia y evitar que el incidente se agravara.